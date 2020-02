Normandie. Tempête Dennis : encore 1 000 foyers privés d'électricité

Dans les départements normands, 1 000 foyers restent privés d'électricité ce lundi 17 février : 90 dans le Calvados, 350 dans l'Eure, 120 dans la Manche, 330 dans l'Orne et 110 en Seine-Maritime. 180 techniciens normands d'Enedis, dont 25 en renfort en provenance de Champagne-Ardenne, et des entreprises partenaires restent mobilisés pour rétablir au plus tard dans la soirée l'électricité aux clients concernés, selon Enedis.

11 000 clients étaient sans électricité le dimanche après-midi 16 février, après les vents violents liés à la tempête Dennis.

Enedis rappelle qu' "un numéro est mis à disposition pour signaler tout incident anormal sur le réseau électrique : 09 726 750 + chiffres du département, et qu'en cas d'usage d'un groupe électrogène individuel, il est impératif de le placer à l'extérieur de l'habitation", ainsi que de "penser à couper le disjoncteur".