Normandie. Nouvelle opération pour sensibiliser et mobiliser sur le don d'organes

En Seine-Maritime et dans l'Eure, plus de 300 patients sont en attente d'une greffe. Pour rappeler l'importance du don d'organes, une nouvelle opération "Les Normands ont du cœur" a été lancée ce vendredi 14 février au CHU de Rouen. "Actuellement, nous sommes tous donneurs présumés sauf si quelqu'un fait la démarche de s'inscrire sur le registre de refus, mais c'est plus simple si nous avons déjà parlé du sujet avant", explique Pauline Garel, médecin à la coordination des prélèvements. "En moyenne, nous avons 33 % de refus dans l'ex Haute-Normandie", précise Fabien Doguet, professeur en chirurgie cardiovasculaire et thoracique. Ce chiffre est plus élevé que la moyenne nationale (30 %) et fait de la région l'une des moins bien classées.

Mobilisation les réseaux sociaux

Cette nouvelle opération mobilise différents partenaires qui vont proposer des actions en interne à leurs salariés. Grâce au site internet mis en place, tous les Normands peuvent aussi se renseigner sur le don d'organes et en parler à leur entourage. "Nous faisons encore face à l'opposition d'une partie de la population à cause d'une mésinformation ou de fausses idées", poursuit Pauline Garel.

"Le prélèvement d'organes est une opération chirurgicale qui se fait dans les mêmes conditions qu'une intervention sur un vivant", souligne Fabien Doguet, en rappelant que trois greffes sont réalisées au CHU de Rouen : la cornée, le rein et le cœur En 2019, 106 greffes ont été réalisées, dont quatre greffes cardiaques.

Une course du cœur

Parallèlement à cette nouvelle opération, Fabien Doguet s'est engagé cette année dans la Course du cœur, qui va connaître sa 34e édition du 25 au 29 mars. "Il s'agit d'un événement national, mobilisant une vingtaine d'équipes de 14 coureurs, dont une équipe de greffés, présente Fabien Doguet. Trois équipes hospitalières y participent, dont, pour la première, un hôpital de province avec le CHU de Rouen."

Les participants effectueront 750 km en relais, entre Paris et la station de ski des Arcs, en traversant 200 communes avec, à chaque fois, différentes opérations de sensibilisation sur le don d'organes.

Les Rencontres de la santé se tiennent le mardi 25 février au Club de la presse et de la communication à Rouen. L'occasion de rencontrer des professionnels et de parler des dons. De 18 h 30 à 20 heures. Entrée libre.