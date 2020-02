Caen. Handball (National 1) : un match nul frustrant pour Caen face à Frontignan

Les Vikings, 9ème au coup d'envoi de ce match affrontaient les joueurs de Frontignan Thau, 6ème à quatre unités des Normands ce dimanche 16 février à Caen. Une semaine après leur défaite à Gonfreville (41 à 31), les Caennais avaient à cœur de renouer avec la victoire à domicile.

Le match

Les Vikings démarrent bien la rencontre en prenant tout de suite les devants. Les tirs sont bons et la défense tient bien face aux assauts des joueurs de Frontignan. L'écart se creuse et les Normands maintiennent une bonne différence de but leur permettant d'être plus entreprenants offensivement. Cet écart restera toute la première mi-temps et les deux formations rentrent aux vestiaires sur un score de 20 à 15 en faveur des locaux.

Un cruel match nul à la dernière seconde

Au retour des vestiaires, Frontignan tente de revenir au plus vite sur son adversaire. Malgré les bonnes intentions des visiteurs, Caen parvient à rester efficace devant le but et conserve son avance. Au milieu de cette seconde mi-temps, les Normands mènent 25 à 19. La fin de rencontre est plus tendue et Frontignan parvient à égaliser sur un jet de 7 mètres à la dernière seconde. Devants toute la rencontre, les Vikings ne peuvent éviter un décevant match nul, 33 à 33.

La fiche du match

Score final : 33-33 / Mi-temps : 20-15

Caen : Morkunas (6 arrêts, 1 but), Jacoby-Koaly (6 arrêts), Langevin (4), Rosier (3), Pleta (4), Allais, Creteau (6), Alexandrine, Fouga (4), Deschamps, Slassi (cap, 1), Vujovic (5), Andreau (5), Ferron

Frontignan : Falgon (8 arrêts, 1 but), Mesnard (8 arrêts), Alves (cap, 8), Benard (10), Boucshet (3), Laurens, Mailhol, Marie-Claire, Maupin, Nouguier, Pelegrin (4), Saidani (1), Saidi, Vandelannoote (6)

La réaction

Tom Andreau (joueur des Vikings) : "On a échoué sur beaucoup de tirs à 6 mètres. On peut s'en vouloir uniquement au niveau de notre handball. On rate des tirs et ça leur permet de revenir. On était bien dans l'intensité et en défense et puis on s'est relâché en deuxième. Il y a une réaction et un état d'esprit après le week-end dernier c'est quand même positif."

Le prochain rendez-vous

Pour leur prochain match, les Vikings auront rendez-vous avec le Cercle Paul Bert Rennes le dimanche 23 février (16h) à Caen.