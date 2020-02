Caen. Des animations pour tous à la piscine, durant les vacances

Du stade nautique Eugène-Maës, à la piscine du Chemin-Vert, en passant par la piscine Montmorency d'Hérouville-St-Clair ou encore celle de la Grâce de Dieu : il y a du choix pour nager à Caen et ses environs. Pendant les vacances scolaires. Jusqu'au dimanche 1er mars, ces piscines présentent des animations pour bébés, enfants, adultes et seniors.

Le stade nautique Eugène-Maës propose par exemple un stage aquaglace de 4 jours, des cours individuels, de l'aqua -bike, aquagym, aquatraining. Celle du chemin vert ajoute l'aquatriathlon et l'aquatrampoline ! À Hérouville, il est également possible de vaincre sa peur : l'aquaphobie, de faire de la gym, du vélo dans l'eau... (Infos détaillées, horaires et tarifs des piscines)