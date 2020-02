Cadeaux. Gagnez vos places pour voir Messmer le fascinateur

Gagnez vos deux places pour assister au spectacle Hypersensoriel de Messmer le fascinateur en Seine-Maritime : le jeudi 4 mars au Zénith de Rouen ou le vendredi 5 mars au Carré des Docks du Havre.

Hypersensoriel propose un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à profit technologie et réalité virtuelle.

Le fascinateur Messmer est l'une des grandes références en hypnose et magnétisme à travers le monde. Détenteur du record mondial d'hypnose collective et avec plus d'un million de billets vendus à son actif, Messmer est de retour à Québec pour y présenter en primeur son tout nouveau spectacle, Hypersensoriel. Sommité dans l'art de la fascination, Messmer repousse à nouveau les limites du subconscient, en mettant cette fois à profit nos cinq sens. Quels sont leurs secrets, leurs pouvoirs insoupçonnés ? Peut-on les décupler, les altérer ? Et si nous avions un 6e sens qui sommeille en nous ? Après plusieurs années à étudier le cerveau humain pour amplifier ses propriétés, Messmer vous invite cette fois à stimuler et à éveiller vos sens à travers des expériences et des aventures des plus étonnantes et divertissantes. Hypersensoriel propose un grand rendez-vous interactif et euphorique, mettant à profit technologie et réalité virtuelle, alors que Messmer fait une fois de plus la démonstration de l'incroyable pouvoir du subconscient.

"Chacun de nos sens a des pouvoirs extraordinaires que nous méconnaissons et qui nous permettent d'appréhender notre environnement de façon bien plus précise qu'on ne le pense." - Messmer

Gagnez deux places pour la date de votre choix en envoyant par SMS le mot SEINE au 7 11 12, puis le nom de la ville de votre choix quand on vous le demandera (3x65cts+prix d'un SMS).

Tirage au sort chaque jour, du lundi 17 au vendredi 21 février.