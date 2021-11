Rouen. Quid des bénévoles ?

Un déménagement compliqué

Patrick Dupuis en a bien conscience : "Il faut chercher des nouvelles têtes, car nous n'arriverons pas à convaincre la totalité des bénévoles pour aller à Mesnil-Raoul." Dans la plupart des cas, c'est le transport qui pose problème, entre le coût du déplacement ou l'absence de voiture pour certains bénévoles.

Plus de besoins

Alors que le dépôt de Saint-Étienne-du-Rouvray tourne avec "une trentaine de personnes", le futur local plus imposant sur le plateau est aura nécessairement besoin de plus de monde. "Nous estimons qu'il nous faut environ 15 personnes de plus", précise Patrick Dupuis.

Des profils variés

Si toutes les bonnes volontés sont les bienvenues, l'association est surtout à la recherche de chauffeurs livreurs avec le permis B, de préparateurs de commandes et de personnes qui ont une expérience dans la logistique ou le Caces pour pouvoir conduire les chariots élévateurs dans l'entrepôt.