[Vidéo] Le Havre Seine Métropole. Retraites : le conseil communautaire perturbé par des manifestants

"On est là, on est là…" Une centaine de manifestants opposés à la réforme des retraites ont donné de la voix, le jeudi 13 février, entre 17 et 18 heures, au Carré des Docks du Havre. Ils ont investi le conseil communautaire de Le Havre Seine Métropole. Plusieurs syndicats étaient représentés : la CGT, FSU, Solidaires, ainsi que les Gilets jaunes. Une présence bruyante, rendant très difficile la tenue des débats. Après 30 minutes, des manifestants ont quitté les travées pour descendre au pied des élus.

Vers 18 heures, ils se sont rendus au local de campagne du candidat aux municipales du Havre et Premier ministre, Édouard Philippe, pour recouvrir la vitrine d'affiches contre la réforme des retraites.

Le local de campagne d'Édouard Philippe a été couvert d'affiches contre la réforme des retraites. - Joris Marin