Lingreville. Une réunion d'information sur l'invasion des chenilles processionnaires

La chenille processionnaire du pin a fait son apparition dans l'Avranchin il y a quelques années. Son aire de répartition s'est rapidement étendue et comprend maintenant la frange littorale de Beauvoir à Lingreville, un secteur récemment impacté, ainsi que quelques communes du sud de l'Avranchin. Sa colonisation progresse vers le nord et l'est.

Sa présence est trahie par les cocons blancs dans les pins qui l'abritent en période automnale et hivernale. Elle sort de ses cocons pour se nourrir des aiguilles de pins. En cas de forte présence, cela peut conduire à une absence d'aiguilles sur le pin hôte.

De fin janvier à mars, les chenilles processionnaires du pin rentrent en "procession". Elles descendent alors par de longs cordons sur le tronc, afin de faire leur nymphose dans le sol. Elles se transformeront ensuite en papillons de nuit, à la belle saison.

Une chenille dangereuse pour la santé des hommes et des animaux

Mais la présence de nids de chenilles et de processions n'est pas sans risques pour la santé. En effet, les chenilles processionnaires du pin libèrent des poils microscopiques aux propriétés urticantes et responsables d'atteintes cutanées, oculaires, respiratoires ou allergiques chez les personnes exposées. Les animaux de compagnie, comme les chiens, peuvent également en être victimes.

La FDGDON, Fédération départementale de défense contre les organismes nuisibles de la Manche, avec le soutien de l'Agence régionale de santé, a pu établir des préconisations, notamment pour les secteurs à risques, et rédiger une fiche technique, recenser les moyens de lutte et des entreprises pouvant proposer des prestations de lutte.

Afin de mieux connaître la chenille processionnaire du pin et les différents moyens de lutte, la FDGDON et la Commune de Lingreville organisent une réunion d'information ouverte aux élus et au grand public, le vendredi 14 février, de 18 heures à 19 heures, à la salle communale, place du Marché à Lingreville.