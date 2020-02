Gouville-sur-Mer. Le programme de la visite de la ministre Elisabeth Borne

Face aux intempéries, aux vents violents combinés aux grandes marées qui ont provoqué un recul du trait de cote, en particulier sur le secteur de Gouville-sur-Mer, où un tiers de la digue au niveau du parking des camping-cars a été avalé par la mer, la ministre de la Transition écologique et solidaire sera dans la Manche ce vendredi 14 février. Élisabeth Borne viendra se rendre compte d'elle-même de l'ampleur des dégâts à Gouville-sur-Mer, où elle présidera une réunion de travail avec élus et acteurs locaux sur les problématiques de gestion du trait de côte en fin de matinée à la mairie, avant d'aller sur le front de mer et d'échanger avec les gérants d'un camping. Elle se rendra ensuite à Montmartin-sur-Mer, pour un déjeuner avec les acteurs locaux pour échanger autour des solutions territoriales d'adaptation au dérèglement climatique.

Ce déplacement fait suite aux annonces du Conseil de défense écologique du mercredi 12 février, à l'issue duquel ont été adoptées des mesures de résilience et de protection des populations face aux inondations et au recul du trait de côte.

Ces annonces incarnent la volonté du Gouvernement d'apporter des solutions concrètes et adaptées à chaque territoire face aux effets du dérèglement climatique, indique le ministère de la Transition écologique et solidaire.