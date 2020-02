Manche. Tempête Inès : jusqu'à 119 km/h à Barfleur et 23 sorties pour les pompiers

Le département de la Manche reste placé en vigilance orange pour des phénomènes de vagues submersions et vents violents. Ce jeudi 13 février en début d'après-midi, des vents à 119 km/h ont été relevés à Barfleur, 109 à la pointe du Roc à Granville, 102 au cap de la Hague.

23 sorties pour les sapeurs-pompiers

Les sapeurs-pompiers de la Manche ont effectué, depuis le matin de ce jeudi 13 février, 23 interventions liées aux intempéries, vents violents et fortes pluies, réparties sur le centre et nord du département, principalement pour des arbres ou branches tombés sur la voie publique et des objets menaçant de tomber. Un décompte arrêté par le SDIS (Service départemental d'intervention et de secours) de la Manche en début d'après-midi.