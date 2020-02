Manche. Tempête Inès : peu de dégâts dans le département

Alors que la Manche a été placée en vigilance orange et que les rafales de vent ont dépassé les 110 km/h sur le littoral au passage de la tempête Inès, les dégâts semblent relatifs. À la mi-journée ce jeudi 13 février, les sapeurs-pompiers de la Manche n'avaient effectué "que" 16 interventions liées aux intempéries, principalement pour des arbres et branches sur voie publique et des objets menaçant de tomber.