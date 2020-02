Normandie. Comment se portent les entreprises de la région ?

De manière volontaire, 1 563 entreprises normandes ont participé à une enquête de la Banque de France, afin de faire un bilan sur leur situation économique. "L'industrie normande est l'une des plus dynamiques en France", résume Olivier Danès, directeur régional de la Banque de France. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le chiffre d'affaires du secteur industriel a augmenté de 4,9 % entre 2018 et 2019, dont une hausse de 8,9 % sur les investissements. Dans le BTP, l'activité économique est quasi-similaire, avec une hausse enregistrée de 5,2 % par rapport à 2018. "Le gros œuvre et le second œuvre ont boosté l'activité. C'est souvent le cas lors d'une année de municipales", poursuit Olivier Danès.

De grandes diversités

dans le secteur du BTP

Dans le commerce, le chiffre d'affaires a progressé de 2,4 % entre 2018 et 2019. Si l'année 2019 a globalement été "une bonne année", certains secteurs souffrent d'une grande diversité entre les entreprises. C'est le cas du BTP. "Les artisans et petites entreprises ne sont pas comptabilisés dans cette enquête", regrette Marc Rollet, président de la fédération du BTP dans le Calvados. Or, ils représentent un tiers des entreprises du BTP en grande fragilité. Des multinationales aux artisans, ce secteur est "l'un des secteurs le plus éclaté", assure Olivier Danès. Il l'est aussi entre les différents départements de la région. "La Manche va toujours bien, l'Orne souffre et la Seine-Maritime va moins bien. La dynamique est plutôt dans le Calvados, il y a un tissu économique extrêmement divers, ce qui implique peu d'effet de conjoncture", d'après Marc Rollet.

Pour 2020, les entreprises se montrent très prudentes. Le secteur du BTP prévoit par exemple d'augmenter le chiffre d'affaires de seulement 0,1 % par rapport à 2019.