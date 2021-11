Métropole Rouen Normandie. Le Plan local d'urbanisme soumis au vote

Le document fixe les grandes règles d'urbanisme et d'aménagement du territoire pour la décennie à venir. Ce Plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de la Métropole Rouen Normandie est soumis au vote des élus, ce jeudi 13 février. Globalement, il permet l'artificialisation de 1 020 ha de terres agricoles ou naturelles qui peuvent être urbanisées. Un "progrès incontestable", pour les défenseurs de ce PLUI, puisque "ce chiffre est de 1 500 ha dans les documents d'urbanisme en vigueur". D'autant qu'il peut encore évoluer. "Je suis convaincue que les élus auront à cœur qu'il y ait le moins possible d'espaces agricoles et naturels qui soient consommés", explique Françoise Guillotin, vice-présidente de la Métropole en charge de l'urbanisme.

Les associations mobilisées

En face, un collectif de 16 associations citoyennes déplore un "mauvais signal", à l'heure où il faudrait zéro artificialisation des terres. "Les citoyens vont manifester sur les 120 sites qui sont menacés, pour montrer que la nature nous protège contre le dérèglement climatique", explique Alain Thomas, de Bouillons Terres d'avenir.