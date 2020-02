Évreux. Formule 1 : le design de la Renault d'Esteban Ocon dévoilé

Les écuries lèvent le voile, à un mois du début de la saison 2020 de Formule 1. Le mercredi 12 février, c'est Renault qui a dévoilé le design de sa RS20, qui sera pilotée par l'Australien Daniel Ricciardo et par l'Ébroïcien Esteban Ocon, de retour dans un baquet après une saison passée sur le bord de la piste chez Mercedes.

Petite surprise, cette voiture qui essaiera de réduire l'écart avec Mercedes, Ferrari et RedBull sera presque entièrement noire. "Tout est question de détails en Formule 1 et j'ai vu pas mal de détails sur la Renault RS20. C'est excitant de voir le design, mais ce que l'on veut c'est être derrière le volant et voir ce que l'on ressent", a réagi le jeune pilote normand. Pour cela, il faudra attendre quelques semaines et les tests de pré-saison.

The first glimpses of the Renault R.S.20, soon to be driven by the one and only Daniel Ricciardo, and his new exciting team-mate Esteban Ocon!#RSspirit pic.twitter.com/6V38TxVeke