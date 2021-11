Rouen. Tennis de Table (Pro A) : Première défaite pour le SPO Rouen

Invaincu depuis le début de saison, les Coyotes de Rouen gardaient les pieds sur terre et avaient toujours à l'esprit une éventuelle défaite. Le coach Stéphane Hucliez nous avait prévenus, quatre grosses rencontres allaient arriver et risquaient de changer la donne. Mardi 11 février face à Angers, les Coyotes ont donné tout ce qu'ils avaient, en vain. Malgré une lutte acharnée en cinq matches, les Rouennais s'inclinent pour la première fois de la saison et laissent filer les points à Angers. Au classement, le SPO Rouen reste leader du championnat avec 32 points (10 victoires pour 1 défaite) et garde cinq points d'avance sur Jura-Morez. La prochaine rencontre aura lieu le 10 mars avec la réception de Pontoise, 3e du classement.

Les matches

PERSON vs GARDOS : 3 - 1

GERALDO vs AKKUZU : 1 - 3

LANDRIEU vs ROBINOT : 2 - 3

PERSON vs AKKUZU : 3 - 0

GERALDO vs GARDOS : 3 - 2