Argentan. Municipales : Jean-Louis Carpentier à la tête d'une liste humaniste et apolitique

Jean-Louis Carpentier a dévoilé la liste qu'il conduit pour les élections municipales des 15 et 22 mars à Argentan, "avec l'unique souci que puissent se retrouver des gens très différents au parcours politique diversifié", explique le candidat.

Quatre listes sont en compétition à Argentan, dont celle menée par Jean-Louis Carpentier, "en dehors de toute structure partisane". Six élus sortants sont dans cette liste, "une agrégation de compétences complémentaires, au service de l'intérêt général", précise le candidat. "Nous incarnons la diversité argentanaise, c'est une chance pour Argentan. Une modernité dans un cadre commun sans préjugés." Et le candidat appuie : "nous activons le logiciel du NOUS : pas de sanctuarisation de la parole du maire qui ne détient pas seul la capacité de traiter tous les problèmes." Jean-Louis Carpentier place "l'humain" au cœur de sa démarche, "le Conseil municipal doit être un vrai lieu de débat".

Son programme se décline en neuf priorités pour la ville. Le respect arrive en numéro 1. "C'est un changement de cap", explique Jean-Louis Carpentier. "On implique les citoyens, on les écoute pour de vrai. Il faut que la parole des habitants compte. On va mettre en place un réseau de testeurs. Ce sera aussi un budget participatif." Parmi les autres priorités : la solidarité et un environnement de qualité, avec "une toile d'araignée cyclable et piétonne entre les différents quartiers et le centre-ville". Mais 15 ans après que la ville a connu des drames industriels, l'une des priorités est "une ville au dynamisme économique retrouvé, avec la création d'un Conseil de l'emploi et du travail. 135 emplois ne sont pas pourvus sur Argentan, il faut remobiliser les énergies", explique le candidat. Mais c'est aussi "de l'emploi pour le plus grand nombre, avec des dispositifs de formations locales et d'insertion pour donner une deuxième chance aux hommes. Les villes où le développement économique a réussi, c'est là où tous les acteurs locaux étaient unis", explique Jean-Louis Carpentier. L'éducation des jeunes sera l'une des autres priorités, notamment avec la mise en place d'une "Garantie locale jeunesse". Autres priorités : une ville à l'habitat adapté, connectée, innovante, "avec des vélos, des voitures électriques, du covoiturage sur le territoire de l'Interco et le développement du transport à la demande". Jean-Louis Carpentier explique encore que son projet est celui "d'une ville qui revit". Le candidat à la mairie d'Argentan sera également candidat à la présidence de d'Argentan-Intercom. "Avec un seul capitaine à la barre, on pourra aller plus loin et à bon port, dans le respect des communes", explique le candidat.

