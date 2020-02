Podcast. Maison de l'horreur : l'ami du meurtrier témoigne

Dans l'épisode précédent, le journaliste Philippe Bertin a raconté la tragique histoire de la " maison de l'horreur " à La Frenaye (Seine-Maritime). Cette maison fut celle de Jean-Yves Morel, auteur d'un double assassinat en 1996, celui de sa belle-sœur âgée de 17 ans et celui d'une jeune étudiante de 23 ans.

Pour la première fois, celui qui fut à cette époque le meilleur ami du meurtrier accepte de parler. Frédéric fut le témoin de mariage de l'assassin avec qui il a passé une grande partie de sa jeunesse et de ses vacances d'été. Plus de vingt ans après le drame, Frédéric parle de son ancien ami, père de famille apparemment modèle, qui fut arrêté en avril 1998 après deux ans d'enquête et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité en février 2000.

Il y a quelques jours, Philippe Bertin s'est assis sur un banc public à Rouen, place des Carmes, avec Frédéric pour parler de son ancien meilleur ami, auteur d'un double assassinat en Normandie.

PODCAST : écoutez cet entretien exceptionnel ICI.