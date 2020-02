Caen. Contre la réforme des retraites, les avocats envisagent une grève du zèle

Les avocats des barreaux de Caen et de Lisieux ont voté le mardi 11 février leur sixième semaine de grève contre la réforme des retraites. "Économiquement, ça commence à peser", concède Gaël Balavoine, bâtonnier au barreau de Caen, qui regroupe 400 robes noires. "Un avocat en début de carrière gagne 2 300 € brut à Caen, seulement 1 500 € dans certains barreaux, avec une amplitude horaire importante", poursuit Me Balavoine. Une augmentation des cotisations retraites entraînerait, selon le barreau, la disparition de "quatre avocats sur dix". Pas question de lâcher donc, même si beaucoup de justiciables voient leur procès reporté. "C'est un crève-cœur. Mais attention à ne pas nous rendre responsables d'une situation qui persiste depuis des années au sein de la justice. Actuellement, notamment en matière familiale, on subit des renvois en octobre, grève d'avocat ou non." A Caen, les magistrats ont peu refusé les renvois. "Mais si c'était le cas, nous envisageons de mener une grève du zèle." En clair : plaider à plusieurs pour défendre un seul justiciable, ce qui allonge la durée des audiences.