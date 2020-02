Caen. Municipales : les propositions des candidats sur le transport

Jusqu'au mercredi 26 février inclus, Tendance Ouest laisse la parole aux candidats aux élections municipales à Caen pour cette rubrique intitulée "Dans le miroir". Les sept têtes de liste s'exprimeront sur trois thématiques choisies par la rédaction, dont la première cette semaine concerne les transports. Les textes sont retranscrits tel qu'envoyés par les prétendants à la mairie de Caen, dans un ordre aléatoire, décidé par un tirage au sort.

Joël Bruneau : "Moderniser la liaison ouest-est des transports publics"



"Plusieurs propositions sur les transports publics : renforcer la tarification solidaire au bénéfice des plus fragiles ; remplacer progressivement les bus gasoil par des bus au biogaz ; lancer l'étude sur la modernisation de l'offre de la liaison ouest-est (Chemin-Vert-Mondeville) ; maintenir la navette de centre-ville et du parking relais gratuits au Parc des expositions ; cofinancer un aménagement ferroviaire à Saint-Lazare, destiné à renforcer la ponctualité des trains entre Paris et Caen. Concernant le vélo : achèvement du périphérique vélo et poursuite du maillage des quartiers de pistes cyclables bidirectionnelles sécurisées ; création de 700 arceaux et d'abris sécurisés ; poursuite de l'aide à l'achat de vélos ; création de nouvelles stations Vélolib."

Joël Bruneau, tête de liste de Continuons Caen, ensemble ! - Célia Caradec

Rudy L'Orphelin : "Donner une absolue priorité aux transports en commun"



"Nous donnerons l'absolue priorité aux transports en commun et aux mobilités douces. Pour une véritable qualité de service, les bus seront plus nombreux, plus fréquents et les horaires garantis grâce à des voies réservées. La gratuité des transports sera instaurée pour les moins de 26 ans et renforcée pour les plus bas revenus. Nous préparerons la mise en service d'une nouvelle ligne de tram pour la desserte des quartiers Haie-Vigné, Venoix-Beaulieu et Chemin-Vert. Pour des trajets plus sûrs, nous réaliserons un Réseau Express Vélo, qui permettra des traversées sécurisées de la ville. Pour une circulation plus apaisée, nous généraliserons les zones 30, nous achèverons la piétonisation du centre-ville et créerons de nouveaux parkings relais."

Rudy L'orphelin, tête de liste de Caen écologiste et citoyenne. - Charlotte Hautin

Isabelle Gilbert : "Investir dans des bus et une station à hydrogène"



"Notre ville, comme l'ensemble du pays, est confrontée aux enjeux environnementaux et aux nouvelles mobilités. Avec le "Rassemblement pour Caen", nous trouverons un juste équilibre entre la voiture, les transports en commun, le vélo et la marche à pied. La ville sans automobile étant un rêve de bobo déconnecté du réel, nous devons améliorer la circulation et le stationnement à Caen, tout en incitant les Caennais ainsi que les habitants de sa banlieue à privilégier les transports en commun et les mobilités douces. Nous améliorerons notre empreinte écologique en investissant, en partenariat avec la Région Normandie, dans des bus et une station à hydrogène, énergie d'avenir non polluante, déjà utilisée dans certaines grandes villes françaises."

Isabelle Gilbert, tête de liste du Rassemblement pour Caen. - Célia Caradec

Aurélien Guidi : "Se déplacer librement sur le territoire de Caen-la-Mer"



"Nous proposons de nous emparer des élections municipales pour créer de nouveaux droits. Se déplacer librement sur le territoire de Caen-la-Mer est le premier d'entre eux. Pour le garantir, nous instaurerons la gratuité des transports en communs et améliorerons le réseau pour répondre aux besoins des usagers. Il s'agit à la fois d'une mesure environnementale, d'égalité, mais aussi d'économie pour les ménages. Les espaces piétons et les zones à 30 km/h seront étendus. Un effort plus important sera fait pour développer le réseau cyclable : création de voies réservées sur les grands axes, sécurisation du réseau existant, aide à l'acquisition d'un vélo et accompagnement à sa pratique. Nous expérimenterons enfin de nouveaux modes de transports."

Aurélien Guidi, tête de liste de Caen en Commun. - Célia Caradec

Pierre Casevitz : "Les transports collectifs devraient être gratuits"



"Les transports collectifs devraient être gratuits. En effet, la plupart des déplacements concernent le travail, donc se font en fonction des besoins, de l'intérêt des employeurs. Tram, bus devraient être entièrement payés par les grandes entreprises privées et publiques. On les entend déjà se plaindre : 'C'est trop cher'. Qu'on mette tout sur la table ! Qu'on rende publics les comptes des entreprises ! On verrait alors que les profits des entreprises, notamment des plus importantes, leur permettent largement de prendre en charge le coût des transports, et aussi de multiplier les lignes et leur fréquence. Cela contribuerait à désengorger Caen. Au lieu de constater, après coup et impuissants, les bouchons du périphérique ou du centre-ville !"

Pierre Casevitz, tête de liste de Faire entendre le camp des travailleurs. - Célia Caradec

Gilles Déterville : "La gratuité des transports en commun dans toute l'agglo"



"La liste Caen au cœur défend avec conviction la gratuité des transports en commun dans toute l'agglomération. C'est avant tout une mesure écologique. Elle permet de lutter contre la pollution et le réchauffement climatique, en libérant les habitants de la dépendance à la voiture et en leur permettant d'utiliser librement les bus et les tramways. C'est également une mesure sociale qui redonnera, à chacune et à chacun, du pouvoir d'achat. La liberté de se déplacer ne sera plus contrainte par les difficultés économiques. Adossée à une politique volontariste en matière de mobilités douces, la gratuité des transports en commun est une mesure essentielle pour relier tous les quartiers de la ville et refaire du lien entre tous ses habitants."

Gilles Déterville, tête de liste de Caen au Coeur. - Célia Caradec

Philippe Velten : "Il est urgent de sortir du dogme du véhicule personnel"



"La planète se réchauffe, notre écosystème est menacé et, par conséquent, toutes les espèces vivantes, humains compris. Dès lors, la question n'est pas 'combien ça coûte ?', mais 'comment pouvons-nous agir ?'. Plus de 30 % des transports en voiture sont le fait d'habitants utilisant leur véhicule trois à cinq fois dans la journée pour des trajets inférieurs à 5 km. Il est urgent de sortir du dogme du véhicule personnel et bien trop gourmand en énergie ! La politique des petits pas, l'ubérisation de la société et le 'green washing' ne règleront pas le problème. Seule la mobilisation de la population forcera les élus à réagir à la hauteur des enjeux. Aidez-nous à promouvoir la gratuité des transports, le développement du vélo et le covoiturage coopératif !"

Philippe Velten, tête de liste de A Caen, décidons nous-mêmes. - Charlotte Hautin

