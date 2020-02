Caen. Les inscriptions à la maîtrise sont lancées pour les jeunes garçons

Du CE1 à la troisième, de jeunes garçons peuvent bénéficier de cours à horaires aménagés, afin de pouvoir chanter et jouer de la musique au Conservatoire et au théâtre de Caen. C'est ce que l'on appelle la Maîtrise. Le recrutement pour la future promotion de maîtrisiens pour l'année scolaire 2020/2021 est lancé depuis le lundi 10 février. Cela concerne les enfants actuellement en CP. Ils ont jusqu'au dimanche 15 mars pour s'inscrire via le site www.conservatoiredecaen.fr. En avril, un test sera organisé en petits groupes devant des représentants du Conservatoire et de l'Éducation nationale. Une fois retenus, ils pourront bénéficier d'une dérogation pour intégrer l'école primaire Jean-Guéhenno ou le collège Pasteur, les deux établissements publics partenaires.