Bayeux. Une salle de cérémonie de 160 places dans le futur crématorium

Selon la Ville de Bayeux, un peu plus de 40 % des habitants du Bessin déclarent préférer l'incinération s'ils venaient à disparaître. C'est pour répondre à ce besoin qu'un projet de crématorium est lancé. Le bâtiment d'environ 600 m2 verra le jour route de Saint-Lô, début 2022, entre l'hôtel Première Classe et la voie de chemin de fer. Le Conseil municipal a révélé le mercredi 5 février le concessionnaire choisi pour construire et gérer ce crématorium. Le groupement solidaire Plessis-La Compagnie des crématoriums a été retenu et les premières esquisses dévoilées par DNS Architectes. Le projet architectural laisse place à la lumière et prévoit l'emploi de pierre, zinc, bois et de béton quartzé pour le sol. Le crématorium comprendra notamment une salle de cérémonie de 160 places, donnant sur un jardin du recueillement. Les cheminements du personnel funéraire et des proches des défunts seront différenciés. Il comprendra également une salle de convivialité. La première pierre devrait être posée au premier trimestre 2021, pour une livraison un an plus tard.