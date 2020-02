Caen. Le podcast du Club Malherbe du mardi 11 février est disponible

Le Club Malherbe vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendance ouest.com à vous, supporters des Rouge et bleu Cette semaine, retour sur le derby, les coups de griffes de Pascal Dupraz contre l'arbitrage et ses propres joueurs, mais aussi la réception de Troyes. Interviews, débats, analyses, le Club Malherbe, c'est maintenant avec Mathieu Billeaud (Foot Normand) et Julien Mahieu (So Foot), autour de Sylvain Letouzé.

