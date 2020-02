Flers. Municipales : Yves Goasdoué a inauguré son local de campagne

À Flers, poumon économique de l'Orne, le maire sortant Yves Goasdoué, également président de Flers Agglo, dévoilera sa liste le samedi 15 février, pour espère-t-il, un 4e mandat à la mairie.

Lors de l'élection municipale de 2014, Yves Goasdoué avait été élu au premier tour par 52,9 % des suffrages exprimés, contre 47,09 % à la liste "divers droite" menée par Philippe Senaux. Pour les municipales de 2020, le maire sortant explique "avoir longuement réfléchi avant d'à nouveau se lancer dans une campagne électorale". Face à lui, il y aura deux listes de droite, à se présenter. "Deux entreprises de démolition", explique Yves Goasdoué, qui précise : "C'est la vieille droite classique qui n'a toujours pas compris pourquoi elle a perdu Flers, et une autre droite plus populiste."

Un débat public

"Mes opposants expliquent qu'ils n'ont pas grand-chose à reprocher à l'équipe sortante, mais qu'il faut qu'on dégage", constate Yves Goasdoué. Le maire sortant appelle ses deux listes concurrentes à ne pas instrumentaliser la campagne, "en promettant monts et merveilles aux plus faibles de la population Flérienne". "Promesses qui seront intenables", précise le maire sortant. Il souhaite un débat public de bon niveau avec ces deux listes. "Aura-t-il lieu ? J'en doute !", souligne Yves Goasdoué, qui déplore n'avoir jamais eu aucun débat avec son opposition, lors des réunions de Conseils municipaux.

La liste d'Yves Goasdoué sera "une liste de sensibilité et de valeurs de gauche, mais sans étiquette, renouvelée à 50 %, une équipe unie, à l'image de la ville et de sa diversité, explique le candidat, avec une sensibilité à la solidarité, l'efficacité, l'ordre, l'environnement, le développement durable". Mais "lors de ces municipales dans le bocage, c'est déjà le scrutin cantonal de l'an prochain qui se joue, estime Yves Goasdoué, la bonne santé de Flers, c'est grâce à la réussite économique de Flers'Agglo et à ses 55 000 habitants." L'agglo, qui semble susciter bien des convoitises à droite : "Certains veulent la faire voler en éclat, mais je ne laisserai pas cela se faire", tonne son président. "Les projets de notre programme sont chiffrés, nous ne promettons rien qui ne sera pas tenable", explique Yves Goasdoué. Le programme de sa liste sera distribué aux Flériens dans les prochains jours. "Notre campagne sera une campagne de terrain", conclut le maire sortant.

Le local de campagne (9 rue de la Boule) est ouvert aux Flériens tous les après-midi de 15 heures à 18 heures. Le candidat y sera chaque mercredi de 10 heures à midi et chaque vendredi (à partir du 21 février) de 16 heures à 19 heures.