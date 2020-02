Fécamp. Stéphane Talbot se lance dans les municipales

L'union de la gauche ne se fera pas à Fécamp pour les municipales de mars 2020. Il s'agissait pourtant de l'un des objectifs du collectif citoyen "Fécamp à vous de décider", lancé en novembre 2019. Depuis, Patrick Jeanne (socialiste et ancien maire) s'est lancé dans la course aux municipales avec les communistes. Le collectif a décidé de poursuivre son chemin et de présenter en tête de liste Stéphane Talbot. La liste s'appelle "Fécamp citoyenne, écologique et solidaire". Malgré la présence de quelques partisans France insoumise, elle se veut apolitique (aucun logo n'apparaît).

Stéphane Talbot est âgé de 57 ans. C'est un cadre commercial en fin de carrière. Il est né à Bolbec, vivait sur Le havre avant de s'installer sur Fécamp il y a un an. Son programme va s'articuler autour de trois grands axes, l'écologie, la justice sociale et la démocratie participative, avec comme fil conducteur l'emploi. Un programme issu et élaboré depuis le 14 novembre 2019, lors de différents ateliers de travail ouverts à tous. Chaque point est soumis au vote. Une vraie démarche collective.

La liste "Fécamp citoyenne, écologique et solidaire" se dit toujours ouverte au dialogue avec la liste de Patrick Jeanne pour une candidature unique de la gauche à Fécamp. Mais Stéphane Talbot pose une condition : une liste sans logo.

