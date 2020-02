Caen. Quand les rencontres sur Internet font reculer le divorce...

D'après la firme Tyro capital management, les applications et sites de rencontres - utilisés par 50 % des Américains de moins de 30 ans - modifient la durabilité des unions.

Explication des enquêteurs : "Les jeunes générations, ne disposant pas d'autant d'argent que les baby-boomers au même âge, effectuent leur premier achat immobilier plus tard. Ils ont le temps d'affiner leurs préférences avant d'accepter ou non une relation durable, et éventuellement se lancer dans la copropriété. Résultat : les couples se marient plus tard et divorcent moins."

De quoi décevoir les futurologues qui prédisaient, à propos des rencontres par internet, une "fluidité" et une "variabilité accrue" des rapports amoureux.