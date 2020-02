Ryes. Intempéries : plusieurs maisons inondées et des habitants relogés

La tempête Ciara a fait de nombreux dégâts dans le Calvados, avec des vents violents à plus de 130 km/h. Chutes d'arbres et de câbles électriques, coupures d'électricité, trains supprimés et avions déportés, mais aussi des inondations, comme le lundi 10 février à Ryes, une petite commune près de Bayeux.

Six personnes relogées

Les sapeurs-pompiers ont été alertés aux alentours de 20 heures pour des maisons inondées. Après plusieurs reconnaissances, une équipe de sauvetage aquatique a procédé au relogement de plusieurs familles. Quatre personnes d'une même famille (un couple et deux enfants) ont été accueillies et hébergées dans un gîte. Un couple de personnes âgées a été relogé chez son neveu.