Normandie. Trains : "Un cauchemar pour les usagers", Hervé Morin interpelle la SNCF

Retards à répétition, trains annulés en dernière minute, trains mal composés… Depuis le début de l'année 2020, la situation est pire que jamais en Normandie et les témoignages sont nombreux pour s'en alarmer. Le président de la Région Normandie Hervé Morin évoque une "catastrophe industrielle" et un "cauchemar pour les usagers", alors même que le nouveau plan de transport de la Région Normandie est entré en vigueur au début de l'année. En cause, le matériel en Normandie qui est complètement obsolète et qui a été "entretenu a minima pendant la grève contre la réforme des retraites", la plus longue de l'histoire de la SNCF. Conséquences, les pannes sont de plus en plus fréquentes.

Un service garanti

Par ailleurs, la montée en charge du plan de transport prenait en compte l'arrivée des nouvelles rames Omneo, qui là aussi, a pris du retard. La première rame sera mise en service le lundi 17 février. D'ici le mois de mai et l'arrivée de sept rames Omneo supplémentaires, qui devrait améliorer logiquement le service, Hervé Morin demande à la SNCF de prendre ses responsabilités. "Ce que je ne veux plus, c'est que l'on ait le matin des trains dont on nous dit qu'ils vont rouler, mais qui ne roulent pas." Il demande que le plan de transport puisse être adapté mais qu'il soit garanti, comme lors des mouvements de grève. Par ailleurs, il demande à la SNCF un geste financier envers les usagers qui ont été les plus touchés, ainsi qu'une information plus précise. "Les Normands ne sont pas des moutons. Si c'est une locomotive qui est en panne, on doit pouvoir leur dire."

La SNCF doit formuler des propositions le jeudi 13 février, pour une mise en place de ces ajustements dès le lundi suivant, 17 février.