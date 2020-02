Caen. La convivialité avant tout

Le spot, c'est une chose. Mais il faut aussi être équipé pour en profiter !

Le salon

"Les clients veulent vivre et recevoir dans leur véhicule. Les salons des camping-cars sont de plus en plus conviviaux, très ouverts. On en trouve même de très grands sur de plus petits modèles", note Gabrielle Schneider, chargée du développement marketing et commercial chez Tellier Camping, une entreprise spécialiste de la vente de camping-cars et caravanes, installée à Verson, à une dizaine de kilomètres de Caen. Pour gagner de la place, certains modèles proposent des lits électriques, qui se remontent grâce à un simple bouton.

Avec les ados

Côté autonomie électrique, les voyageurs peuvent opter pour une batterie lithium. "Elle permet une autonomie complète du véhicule. Pratique pour charger les batteries des smartphones, tablettes ou ordinateur !" Les ados n'auront plus d'excuses pour ne pas partir en famille !