Caen. Et pour la nuit de noces dans le Calvados ?

Le Colombier du Manoir

Il a déjà reçu trois labels "Wedding awards" en 2016, 2018 et 2019. Situé à Mandeville-en-Bessin à 12 km de Bayeux et 40 km de Caen, ce lieu est une ancienne ferme-manoir datant du XVIIIe siècle. Dans un cadre à la fois champêtre et chaleureux, les jeunes mariés pourront profiter d'un parc arboré de 5 000 m2 et de chambres luxueuses. Un gîte permet aussi de loger une trentaine de personnes. L'investissement, l'accueil et la gentillesse des hôtes sont très souvent appréciés.

Le château du Mesnil d'O

Classé gîte de France du Calvados depuis 2004, mais aussi monument historique, ce château situé à Mézidon dans le pays d'Auge offre la possibilité d'accueillir jusqu'à 300 personnes, avec un immense parc clos de cinq hectares. Ils ont aussi pensé aux jeunes sportifs : un court de tennis est mis à disposition dans le parc ! Entre verdure et calme, c'est l'un des endroits luxueux que vous trouverez dans le département pour vous unir avec votre moitié.