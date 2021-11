Caen. Les bons réflexes avant de partir

Ranger ses bagages

"Privilégiez le rangement dans des caisses, plus faciles à manier", conseille Alexandra Rouxel de la société We Van, qui loue des véhicules à Caen. Une caisse pour les chaussures, une pour la nourriture, une pour les outils… "En pensant à mettre au fond du coffre ce que l'on utilise le moins et à laisser à porter de main les choses les plus utiles." Il est conseillé de ranger un objet immédiatement après utilisation.

Les incontournables

"Une grande bassine pour la lessive, du fil à linge, une pelle pliable pour dégager le terrain en cas de besoin, une trousse à outils" : ce sont les équipements très utiles qu'il ne faut pas oublier !

Douche et lessive

"Sur la route, pensez à poser votre douche solaire sur une serviette, devant le pare-brise. Ça chauffera plus vite !" poursuit We Van. Les plus aventuriers pourront aussi tenter la machine à laver artisanale en glissant, dans un bidon étanche de canoë, linge et lessive.