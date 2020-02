Déville-lès-Rouen. Bottes de princes et bigoudis : Blanche-Neige révèle sa symbolique !

C'est la forme du récit burlesque qu'a choisi Annabelle Sergent de la Cie Loba pour revisiter le conte de Blanche Neige. Seule sur scène, sans décor, elle parvient à faire revivre les personnages de ce conte et l'intrigue, en construisant de toutes pièces un univers complet. Le vrai défi de la pièce repose sur le fait de mettre à jour la symbolique cachée : "On est loin de la vision manichéenne des frères Grimm, explique-t-elle, le conte questionne la construction identitaire mais je tiens à souligner dans cette pièce le fait que l'héroïne ne subit rien. Ce sont ses choix qui orientent sa destinée." Annabelle change considérablement la façon de raconter ce conte : "Deux récits s'entremêlent. L'histoire contemporaine d'une petite fille dont la grand-mère fée doit sauver Blanche-Neige et les aventures de la princesse elle-même. Deux univers parallèles qui nous aident à comprendre les mécanismes par lesquels la personnalité se construit."

Pratique. Dimanche 16 février à 15h au centre culturel Voltaire à Déville-lès-Rouen. 6€. Tél. 02 35 68 48 91