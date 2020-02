Sotteville-lès-Rouen. Jeanne Plante interprète son dernier album en version cabaret !

Sous les traits d'une divine diva, Jeanne Plante, dans un mode délicieusement burlesque, revisite sur scène l'album sorti l'année passée : Jeanne plante est chafouin. "Adapter mes chansons à un mode théâtral : c'est un projet de longue date qui a enfin vu le jour grâce à Patrice Thibaud, mon metteur en scène, ex-membre des Deschiens", confie la chanteuse. Le music-hall offre une grande liberté d'expression dont s'empare volontiers Jeanne : "L'album est truffé d'humour, de dérision, cette mise en scène extravagante déplace le propos et donne des clés au spectateur pour saisir le second degré de mes textes." Jeanne s'amuse à surprendre son public ; "Je me suis construit un personnage à la fois très bourru et très sexy : un vrai travail de clown mais aussi un vrai jeu d'acteur dans lequel les musiciens aussi sont impliqués." Les dialogues, les chorégraphies et les duos contribuent à faire de ce tour de chant un spectacle complet.

Pratique. Vendredi 14 février à 20h30 au Trianon à Sotteville-lès-Rouen. De 10 à 20€. Tél. 02 35 73 95 15