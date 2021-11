Rouen. Loisirsland : un gigantesque parc d'attractions installé au parc expo !

Concept imaginé en 2007 par le parc expo et Éric Cauchois, Loisirsland reste une initiative unique en Normandie, tant par son ampleur que par la diversité des jeux mis à disposition des visiteurs. Chaque année, Loisirsland se renouvelle, et propose toujours plus de jeux, modernes ou traditionnels. Les enfants pourront cette fois tester par exemple les little sulkys, un mix entre chevaux de bois et voiture à pédale, s'essayer au bubble foot pour lequel les participants sont installés dans une bulle gonflée, ou encore manier les stadium hurricane, voitures télécommandées assez grandes pour accueillir des passagers. Si les stars de ce parc d'attractions restent les structures gonflables - châteaux forts, bateaux pirates, toboggans… - les enfants auront aussi plaisir à participer chaque jour à des animations orchestrées par le partenaire Happy city, telles que chasses aux trésors ou chorégraphies collectives.

Pratique. Du 18 février au 1er mars de 10 à 19h au parc expo de Rouen. De 0 à 9€. loisirsland.com