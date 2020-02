Deauville. Un appel à projets lancé pour le réfectoire des "Franciscaines"

À cinq minutes de la plage, dans un ancien couvent de XIXe siècle, ce nouveau lieu de culture a de quoi faire rêver. "Les Franciscaines" a prévu d'ouvrir courant juin 2020. Mais d'ici là, un appel à projets est lancé auprès des professionnels de la restauration légère pour l'exploitation de son réfectoire. Exposé plein sud, il a pour but de favoriser le partage, la détente et la convivialité, dans un lieu où de grands artistes se retrouveront pour de grands spectacles. Les candidats intéressés par le projet ont jusqu'au 27 mars prochain pour candidater. La créativité, l'innovation, l'ouverture à la culture et l'envie d'entreprendre au sein d'un équipement très spécifique seront des qualités recherchées. Plus d'informations sur www.deauville-marches.fr.