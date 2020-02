Caen. Bullez à CidrExpo, salon international des cidres

"Il faut rendre le cidre authentique mais pas ringard", ce sont les mots de Jean-François Bougeant, caviste à Etretat et véritable encyclopédie du cidre. Il présente Cidrexpo, salon international consacré à la boisson dorée, qui se déroule les 13, 14 et 15 février au Parc des expositions de Caen. Ce nouveau rendez-vous est une première en France, avec, au programme, deux jours dédiés aux professionnels et la journée du samedi ouverte au grand public. Il y aura plus de 90 exposants venus de tout le pays et de l'étranger, notamment de Belgique, Danemark, Espagne, Lettonie et Suisse. Preuve que le cidre n'est pas que t'cheu nous !

Pour un cidre tendance

Tout au long du salon, des conférences seront organisées pour mettre en avant l'histoire du cidre mais également s'intéresser à l'aspect scientifique du cidre. Dans chacun de ces rendez-vous, des intervenants français mais aussi étrangers, venant de Grande-Bretagne, des États-Unis ou encore d'Espagne par exemple, amèneront leur expertise sur le sujet. Des "tables rondes" auront également lieu pour échanger entre spécialistes.

Le cidre "n'est pas qu'un produit folklorique"

Jean-François Bougeant explique que l'idée de l'exposition est née "de façon collective. De nombreux producteurs se disent qu'il y a besoin d'un salon du cidre […] il y a désormais la matière suffisante pour faire un salon du cidre en soi". Le principal objectif de cet événement est d'embellir l'image de cette boisson auprès du public et surtout rompre avec l'idée que le cidre est vu "uniquement comme un produit folklorique que l'on mange uniquement avec les crêpes". D'abord, ce sont les professionnels qui sont visés par l'organisation avec deux journées qui leur sont dédiées "pour qu'ils aient envie de créer une carte de cidres et d'en servir dans leurs établissements". L'objectif étant, avant tout, de mieux connaître le cidre, dont la France n'est que le 9e marché mondial, avec un chiffre d'affaires dix fois moins important qu'en Grande-Bretagne, par exemple. Pour que le cidre puisse avancer, il est important, selon Jean-François Bougeant, que "le folklore se renouvelle. Nous voulons montrer que le cidre n'est pas que normand ou breton et qu'il y a des gens passionnés du cidre partout". Avec la diversité des exposants présents au premier CidrExpo, cette tâche semble déjà réussie étant donné le nombre de pays représentés pour cet événement.

Enfin, pour Jean-François Bougeant un bon cidre est "d'abord un cidre qu'on a envie de reboire, ensuite un cidre qui surprend, et enfin un cidre qui donne envie d'accompagner un repas". Il veut montrer que le cidre ne se boit pas que pour des occasions précises et peut accompagner n'importe quel repas. Cet événement international a pour but de promouvoir l'excellence de la filière cidricole, en fédérant producteurs, négociants et fournisseurs. Voilà son défi pour les années à venir.

Ouvert au public le samedi 15 février, au Parc des Expositions. Tarif : 5€.