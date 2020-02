Manche. Tempête Ciara : 129 interventions des pompiers

Le cumul des interventions des sapeurs-pompiers de la Manche liées à la tempête Ciara s'élève à 129, à la mi-journée de ce lundi 10 février : 37 pour arbres ou branches tombés sur la voie publique, 16 pour des fils électriques tombés sur la voie publique, 34 pour objets menaçant de tomber sur la voie publique, 33 pour des toitures ou des tuiles arrachées et 9 pour des reconnaissances.

Encore des vents forts !

Le vent reste fort, jusqu'à 100-110 km/h sur la face ouest du littoral de la Manche, et la mer est très formée… Le département de la Manche repasse ce lundi soir en vigilance orange. L'on craint encore de fortes vagues et des submersions, avec un coefficient de 103 ce lundi soir, et de 108 le mardi matin avec des vents d'ouest, les plus redoutés.