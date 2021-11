Nationale 1. Surprenant au Havre lors du derby, le CBC s'offre le top 5

Au Havre, les Caennais ne partaient clairement pas favoris. Seulement, au moyen d'un match collectivement abouti et d'un premier quart-temps détonnant (19-6), les Cébécistes sont repartis victorieux du derby de Normandie (70-72). "Pour la confiance, analyse l'entraîneur Fabrice Courcier, la victoire est belle face à une bonne équipe du Havre, il faut que ça nous donne l'envie de poursuivre dans cette voie." À deux matchs de la fin de la première phase, le CBC s'est assuré le top 5 et donc une présence dans la poule principale en deuxième phase. La montée directe en Pro B sera difficile pour les Caennais mais ils se sont aussi offert la perspective de play-offs plus dégagés. Ils recevront l'avant-dernier Vanves, vendredi 14 février (20h).