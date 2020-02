Rouen. Quelles mesures après l'incendie de Lubrizol ?

La mission d'information de l'Assemblée nationale sur Lubrizol arrive à son terme. Damien Adam, député de Seine-Maritime et rapporteur de la mission, doit présenter le mercredi 12 février un rapport de plus de 150 pages qui résume les travaux de la mission. Les députés voteront ensuite pour la publication de ce rapport, qui s'accompagne d'une série de 13 propositions, regroupées en quatre volets pour tirer les conséquences de la catastrophe. Parmi ces propositions, la création d'un bureau d'enquête accident risques industriels, chargé de conduire une enquête administrative indépendante après chaque incident, à la manière du BEA dans le secteur des transports. Il est aussi proposé de créer, au sein des Directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), une police des sites industriels.

Renforcer la culture du risque

Le rapporteur va également proposer l'organisation annuelle d'un exercice de grande ampleur de risque naturel ou technologique, "à la japonaise" dans un département, pour installer une culture du risque durable en France. Cette culture du risque pourrait être évoquée dans le cadre du Service national universel. L'information de la population au moment de l'accident a aussi été à plusieurs reprises pointée du doigt, le déclenchement des alertes ayant été jugé trop tardif et peu adapté. La mission suggère le développement de la technologie Cell broadcast, qui permet de transmettre via SMS à une population donnée l'ensemble des informations concernant un événement à risque. Enfin, des propositions sont faites pour relancer l'attractivité de Rouen, avec l'installation d'une école internationale, la possibilité d'installer un casino ou encore l'organisation d'un événement d'envergure internationale.

Le président de la mission d'information, Christophe Bouillon, avait déjà proposé la création d'une autorité de sûreté des sites Seveso, calqué sur le modèle de l'Autorité de sûreté nucléaire. Une idée pour l'heure écartée par la ministre, Élisabeth Borne.

La commission d'enquête du sénat sur Lubrizol doit, quant à elle, rendre ses conclusions au début du mois d'avril.