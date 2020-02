Alençon. Lutter contre les mariages forcés et les mutilations sexuelles

Dans l'actuel contexte médiatique d'agressions sexuelles de femmes dans certaines disciplines sportives, c'est en Normandie, le jeudi 6 février, que le GAMS a célébré son 16e anniversaire.

Le GAMS, c'est le Groupement pour l'abolition des mutilations sexuelles, des mariages forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants. Cette association créée en 1982 par des femmes africaines résidant en France et par des femmes françaises, intervient partout dans le monde et donc chez nous, où un travail énorme d'éducation reste à faire pour faire évoluer les mentalités et certains rites. Chez les populations venues d'Afrique, mais pas seulement, témoignent Agnès Montier et Francine Brière, du Collectif du droit des femmes, à Alençon.

Pour le 17e anniversaire du GAMS en 2021, des animations devraient être organisées à Alençon car, expliquent Agnès Montier et Francine Brière : "Il est important d'en parler, pour tenter de faire évoluer les mentalités et les pratiques."