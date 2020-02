Cherbourg-en-Cotentin. La Cité de la mer mise sur la jeunesse en 2020

En octobre dernier, un forum dédié à l'avenir des océans était organisé à la Cité de la mer à Cherbourg, entre des professionnels du monde marin et des élèves de collèges et de lycées. Au total, 2 300 jeunes avaient participé. Un franc succès pour Bernard Cauvin, le directeur de la Cité de la mer qui a annoncé le jeudi 6 février vouloir étendre ces rencontres en 2020 aux élèves de grande section. "Génération Océan, c'est permettre à des jeunes de rencontrer des grandes voix de l'océan, qu'ils soient historiens, explorateurs, plongeurs…" La première rencontre – déjà complète – de collégiens et d'élèves d'élémentaires aura lieu en mars avec l'océanographe François Sarano.

Aider financièrement ceux qui croient en l'avenir des océans

Dans cette perspective de sensibilisation au poumon bleu, la Cité de la mer lance un fonds de dotation pour aider les projets novateurs de personnes, associations, ou classes d'élèves. Le préfet de la Manche a donné son feu vert, les premiers dossiers pourront donc être déposés d'ici la prochaine rentrée scolaire. "On pourra les aider budgétairement avec un jury et des personnes compétentes pour juger de la qualité de tel ou tel projet, détaille Bernard Cauvin. […] Il faut que le Cotentin, la Manche, la Normandie, se bougent. Nous sommes une grande région maritime et il faut assumer, demain, son avenir." Le ton est donné.