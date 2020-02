Caen. Les Bodin's sont de retour sur la scène du Zénith, pour 4 jours !

En 2015, les Bodin's faisaient le pari de reconstituer dans les Zénith de France le spectacle qu'ils jouaient dans leur ferme de Touraine en été. Depuis, les représentations ne cessent de s'enchaîner en France, pour le plus grand plaisir des spectateurs. Les Bodin's font leur retour sur la scène du Zénith de Caen pour quatre jours : du jeudi 13 au dimanche 16 février à 20 heures.

C'est dans le décor hors norme d'une ferme reconstituée grandeur nature que nous retrouvons Maria Bodin, une vieille fermière "roublarde et autoritaire" de 87 ans et son fils Christian, vieux garçon "débonnaire et naïf", donnant la réplique à six autres comédiens. La troupe est entourée de chien, poules, coq, lapins, chèvres, âne, cochon… Tarif : de 35 à 50 €.