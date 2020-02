Isneauville. Chez Thé papilles, il y a bien plus que du thé !

Dans cette nouvelle boutique, installée à Isneauville sur la place du marché, les clients peuvent acheter plus de 85 références de thé, du café, de l'épicerie fine avec des produits français et régionaux. D'autres nouveautés sont à découvrir comme de la vaisselle recyclée. Marilyn Schneider accueille et conseille les visiteurs : "Mon plaisir, c'est d'être au service de mes clients et de leur proposer des produits de qualité. En même temps je suis à leur écoute et j'essaie d'orienter mon offre en fonction de leurs goûts."