Ça bouge en ville. Des pâtisseries originales et sur mesure

"Les Délices de Nathalie" : des pâtisseries fait main

La boutique a ouvert ses portes fin novembre au 50 avenue Charlotte Corday.

D'origine roumaine, Natalia fabrique

ses pâtisseries de A à Z.

"Les Délices de Nathalie", anciennement boutique de la biscuiterie Jeannette située 50 avenue de Charlotte Corday, proposent toutes sortes de pâtisseries qui raviront petits et grands. Question pâtisserie, la Roumaine Natalia ne manque pas d'originalité. Elle confectionne elle-même des gâteaux au chocolat avec du caramel, des gâteaux bavarois de chocolat blanc avec de la framboise, des rochers au chocolat et des trompe-l'œil en forme de fruits (citrons, poires). Une spécialité a d'ailleurs donné son nom à la boutique, composée "de crème de mascarpone avec du chocolat noir, de crème chocolat blanc avec de la chantilly et des fruits des bois" précise-t-elle. Pour la Saint-Valentin, elle réalise un cœur avec un glaçage rouge, bavaroise au chocolat blanc et intérieur aux fruits rouges. Elle fait des gâteaux sur mesure pour les anniversaires, les mariages et d'autres grandes occasions.

Après avoir étudié la pâtisserie et effectué des stages dans son pays d'origine au Hilton à Bucarest, Natalia s'est installée en France il y a six ans avec son mari. "Au début je faisais des pâtisseries pour ma famille et mes amis, c'est ma passion". C'est ainsi que Natalia s'est lancée dans l'aventure d'ouvrir sa propre boutique de pâtisserie. Pour le moment, elle travaille seule mais espère trouver un associé vers mars-avril. "Les Délices de Nathalie" sont ouverts tous les jours sauf le mardi et le mercredi au mois de février.