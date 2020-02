Football. Le FCR au ralenti contre le FC Mantois

Le Football Club de Rouen nous avait habitués à mieux. Samedi 8 février, le match a été très ennuyeux pour les supporteurs présents au stade Aimé-Bergeal de Mantes-la-Jolie. Les occasions ont été très rares de la part des deux formations. Face au dernier du championnat, les Diables Rouges étaient peu inspirés et n'ont pas trouvé la faille. "C'était injouable. La pelouse était catastrophique, on ne pouvait pas se passer la balle. Même à deux mètres. Le ballon sautait de partout, ça glissait, c'était horrible" a confié Jonathan Monteiro, le portier de Rouen. Le FCR n'a pas su appliquer leur jeu technique habituel. Dans l'incapacité de construire, les joueurs de Rouen n'ont tiré qu'à quatre petites reprises, et aucune des frappes n'a été cadrée. De son côté, le FC Mantois n'a guère proposé mieux, tentant de trouver le cadre quatre fois également. Les Mantois ont tout de même failli tromper le FCR dans le temps additionnel de la seconde mi-temps mais Jonathan Monteiro a sauvé la mise de ses coéquipiers. Résultat (0-0).

Malgré cet unique point, David Giguel reste positif, "certains diront qu'on a fait une contre-performance, moi je dirais que c'est un bon point, vu le contexte, vu ce qu'on a vu dans le match, on a vu beaucoup d'agressivité, on a souvent été la sur les impacts, après c'était compliqué de mettre en place du foot parce qu'il fallait d'abord tuer le ballon avant de pouvoir enchaîner. Donc c'est un point en plus." Si le FCR conserve sa place de leader, il est désormais suivi de près par le C'Chartres Football. Prochain rendez-vous pour le Football Club de Rouen, samedi 15 février contre Granville.

La fiche.

Arbitre : M. Garo.

Avertissements : Diaby (23e), Dembélé (24e), Keïta (36e), Kaamouchi (48e) / Monteiro (23e), Bassin (38e), Sidibé (64e).

FCR : Monteiro, Biziki, Burel (Cap), Sanson, Bassin, Benzia, Diarra, N'Chobi (Ouedraogo 82e), Vincent (Fataki 59e), Barthélémy, Sidibé (Sahloune 70e). Entr : David Giguel.

FC Mantois : Menay, Omari, Diaby, Lungun, Mendy, Diallo, Keïta (Cap), Balmy (Belkhdim 68e), Dembélé (Miquilan 77e), Kaamouchi (Guella 68e), Baradji. Entr. Robert Mendy