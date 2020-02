Oissel. Le CMS Oissel toujours à la peine perd de nouveau contre Poissy

Le match

Après une première mi-temps vierge de but, les joueurs du CMS Oissel voyaient leur adversaire du jour ouvrir la marque au retour des vestiaires à la 52e minute de jeu et pire, doubler le score à la 75e minute par Da Silva Pouio. Menés dans ce match, les Bleus allaient ensuite profiter d'une main dans la surface pour revenir au score sur penalty par Odumosu à la 79e minute mais les Franciliens refaisaient le break de nouveau à la 88e minute par Da Silva Pouio.

Prochain rendez-vous

Cette nouvelle défaite, la onzième cette saison plonge le club toujours plus dans le fond du classement à la 15e et avant-dernière place à sept points du premier non relégable, Sannois Saint-Gratien. Le prochain match aura lieu au stade Briochin, samedi 15 février 2020.