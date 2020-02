Caen. Hockey (D1) : Les Drakkars de Caen coulés par les Yétis de Mont-Blanc

Après leur victoire de la semaine dernière contre Marseille, les joueurs de Luc Chauvel avaient l'occasion d'enclencher une nouvelle dynamique positive en Haute-Savoie, à Mont-Blanc (Saint-Gervais), 11ème de division 1, ce samedi 8 février. Mais il n'en fut rien. Les Calvadosiens ont finalement été corrigés 9-0, mais conservent leur troisième place de D1.

Le match

Dans la première période, l'opposition a plutôt été homogène, alors que les hôtes commettaient beaucoup de fautes amenant des pénalités. Pourtant ce sont les Haut-Savoyards qui ont ouvert le score par Vepsalainen (1-0, 17') pendant une supériorité numérique. Les Rhonalpins ont même alourdi le score juste avant la fin du premier tiers-temps, par Masson (2-0, 20').

Trop d'indiscipline et pas de réalisme côté Caennais

Juste après la reprise, Vepsalainen a permis aux hôtes de faire le trou, alors qu'ils étaient en infériorité numérique (3-0, 21'). C'est à ce moment que les Normands ont enchaîné les pénalités, les obligeant à subir dans les minutes suivantes. Indiscipline dont ont su profiter les Yétis, marquant par Bicha (4-0, 28'), puis par Ripatti et Aimonetto, au cours de deux supériorités numériques (5-0, 34', puis 6-0, 37').

Le dernier tiers-temps pouvait donc être l'occasion de bien finir ce match et de limiter l'addition. Mais dès le début de cette période, les Drakkars ont encaissé deux nouveaux buts coup sur coup, par Bicha et Aimonetto (8-0, 42'). Ils ont encaissé finalement un neuvième et dernier but, marqué par Leger à 9 minutes de la fin (9-0, 51').

Alors que les Caennais étaient la meilleure défense de ce championnat avec 36 buts encaissés en 21 matchs, ils ont encaissé 20% des buts de la saison sur ce seul match.

La fiche

Mont-Blanc - Caen : 9-0 (2-0, 4-0, 3-0)

Mont-Blanc : Buts : V.Vepsalainen (ass. A.Lazzaroni et R.Aimonetto, 16'07), T.Masson (ass. M.Bicha et R.Aimonetto, 19'30), V.Vepsalainen (20'35), M.Bicha (ass. A.Devouassoux, 27'25), E.Ripatti (ass. A.Cocar et A.Roberts, 33'56), R.Aimonetto (ass. V.Vepsalainen et A.Lazzaroni, 36'52), M.Bicha (ass. L.Guillemain 41'41), R.Aimonetto (ass. M.Bicha, 41'52) et E.Leger (ass. E.Ripatti et M.Bicha, 50'18). Pénalités : 34'.

Caen : Pénalités : 36'.

Prochain rendez-vous

Les Drakkars recevront Tours (Indre-et-Loire) le mardi 11 février 2020 à 20h00 à la Patinoire de Caen la Mer pour le compte de la 23ème journée de Division 1.