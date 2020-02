Musique. Les artistes francophones s'exportent

La musique francophone a la cote dans le monde entier ! Le Bureau export dévoile les albums et singles qui ont reçu des certifications (single d'or, disque de platine etc.) à travers le monde. Cinquante-cinq artistes avec 121 productions ont été récompensés.

Nouveaux Albums récompensés dans le monde en 2019 :

1. Paris de Zaz avec 522 253 ventes (disque de diamant)

2. Nakamura de Aya Nakamura avec 247 026 ventes (double disque de platine)

3. Brol d'Angèle avec 237 278 ventes (double disque de platine)

4. Effet miroir de Zaz avec 179 716 ventes (disque de platine)

5. Gentleman 2.0 de Dadju avec 166 303 ventes (disque de platine)

Nouveaux Singles récompensés dans le monde en 2019 :

1. Lil Mama de Jain avec 983 134 142 ventes (19 singles de diamant)

2. Say my name de David Guetta avec 370 789 500 ventes (7 singles de diamants)

3. Goodbye de David Guetta avec 294 124 000 ventes (5 singles de diamants)

4. To let myself go de The Avener avec 143 651 914 ventes (2 singles de diamants)

5. Stand by your name de Carla Bruni avec 127 982 309 ventes (2 singles de diamants)