Rouen. Quevilly Rouen Métropole reçoit le Stade Lavallois

Après une défaite à Villefranche 2-0 lors de la dernière journée qui a fait redescendre les joueurs de QRM à la 15e place et donc relégable, les Rouges et Jaunes se frottent cette fois à Laval, un club qui végète actuellement au milieu du classement à la 9e place avec un bilan de sept victoires, huit nuls et cinq défaites. Lors du match aller, les deux équipes n'avaient pas pu se départager (1-1).

Une zone rouge à quitter

Les joueurs de Manu Da Costa n'ont donc pas d'autre choix que de s'imposer pour tenter de ressortir de cette zone rouge dans laquelle elle a déjà passé beaucoup de temps face à une équipe de Laval à la peine avec quatre matches sans victoire (une défaite et trois nuls) dont le dernier en date sur sa pelouse face à Lyon-Duchère 1-1.