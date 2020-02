Évreux. Esteban Ocon, le retour 

Si Pierre Gasly entamera sa troisième saison comme pilote titulaire dans un baquet de Formule 1, l'autre Normand du plateau, l'Eurois Esteban Ocon lui, revient dans la course après une année de pilote de réserve chez Mercedes. À la question "Êtes-vous prêt ?", son sourire et sa réponse ne laissent aucune place au doute : "Oui, bien sûr !" Car après une superbe année chez Force India et une incompréhensible éviction, Ocon a eu l'intuition de rester chez Mercedes, aux côtés de Hamilton et Bottas. La récompense est tombée avec ce poste de pilote titulaire chez Renault pour cette année : "J'ai déjà travaillé ici en 2016, l'équipe a grandi et tout a changé, mais on passe nos journées depuis des semaines à établir des process pour gagner du temps et se connaître mieux", évoque le pilote ébroïcien, qui avoue avoir "hâte de lâcher les freins". Lui et son compatriote régional Gasly pourraient même se retrouver souvent dans les mêmes eaux, sur la piste. "Ça va être intéressant pour lui et pour nous", augure Gasly, "c'est une belle aventure qui se profile." Assurément. Vivement pour la Normandie, de voir les deux pilotes jouer des coudes. Dans les points, évidemment.