Perche élite tour. Marion Lotout : "Tout est réuni pour faire des performances"

Quand est-ce que la perche est entrée dans votre vie ?

"Moi j'ai commencé lors de mes premières années au collège donc à 12 ans, ça fait maintenant 18 ans que je fais du saut à la perche."

Pourquoi avoir choisi la perche ?

"J'ai pas vraiment d'explication, j'ai touché un peu à tout au début à l'athlétisme. Au départ, il faut toucher un peu à tout, toutes les disciplines. Je pense que j'ai bien accroché avec la perche parce qu'il y avait un côté ludique et un côté casse-cou qu'il fallait avoir et ça m'a bien plus."

Quelles sont vos motivations pour sauter ?

"C'est des motivations de compétition, j'ai toujours été compétitrice dans tous les sports que j'ai fait, j'avais des compétitions et comme j'ai continué à progresser, on augmente à chaque fois ses exigences et son niveau de performance."

Qu'est-ce que vous aimez le plus dans ce sport ?

"C'est ce qui fait la beauté et la dureté de ce sport, c'est cette notion de risque. Il faut toujours s'engager à 100%. C'est pas toujours facile mentalement..."

Et qu'aimez-vous le moins ?

"C'est ce côté risqué, parfois, on s'éclate pas pendant six mois à l'entraînement car on fait des blocages."

Quels sont vos points forts ? Et vos points faibles ?

"Mes points forts je pense à la technique, moi j'ai un rapport poids/puissance qui est pas trop mal et techniquement je sais me placer avec la perche. Mes points faibles : peut-être un manque de physique, avoir un physique un peu plus important, un peu de vitesse, des choses en plus. Ça c'est toujours plus difficile à travailler."

Quelle est votre semaine "type" d'entraînement ?

Elle est basée sur 2 séances de saut, 2 séances de course et 2 séances de musculation avec un peu de haut du corps et de bas du corps. Des séances techniques plus ou moins longues en fonction des périodes. Et des séances de courses qui sont un peu plus longues au départ et qui se rapproche du sprint quand il y a des compétitions, pour avoir quelque chose de très dynamique.

Cela vous prend énormément de temps ?

"Effectivement, j'ai décidé de faire le choix de faire ça à 100%, après il faut avoir aussi le choix et la possibilité grâce à des performances qui nous permettent de faire que ça."

Préférez-vous sauter à l'extérieur ou en intérieur ?

"Je préfère sauter à l'extérieur, j'aime bien faire du sport dehors, j'aime bien le soleil, j'aime bien qu'il y ait le petit vent de dos qui me pousse. Je préfère que d'être enfermée dans une salle."

Avez-vous un rituel avant de sauter ?

"Non pas vraiment. On a tous un rituel de comment on prend nos perches, comment on part mais j'ai pas de grigri ou de choses particulières."

Est-ce qu'il y a un concours auquel vous rêvez de participer ?

"Cette année c'est sûr que je rêve de Jeux Olympiques, j'y suis déjà allée en 2012, je rêve de les refaire donc ça c'est mon gros objectif de l'année."

Dans quel état d'esprit êtes-vous avant le meeting du week-end prochain ?

"C'est toujours un meeting de référence parce que c'est un très très haut niveau sportif et en même temps, c'est mon club donc j'ai toujours envie de bien faire. Il y a une très très bonne ambiance, il y a du monde, il y a du public. Je sais que je suis à la maison, je suis dans mon club et que c'est un bon niveau sportif donc tout est réuni pour faire des performances."

Vous allez concourir à domicile, ça vous fait un effet particulier ?

"On sent qu'on est soutenu, il y a pas photo. C'est le Stade Sottevillais qui organise, avec Élise, on sait qu'on va être très bien soutenu puis on aura forcément envie de bien faire."